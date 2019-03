De rechtbank heeft woensdag celstraffen tot 26 jaar opgelegd voor de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 en de voorbereiding van de liquidatie op het beoogde doelwit Khalid H. diezelfde maand. De moord op Changachi leidde tot de kroongetuigeverklaringen van Nabil B.

De rechtbank acht bewezen dat Guyno O. (26) en Ferrel T. (32) op 12 januari 2017 Changachi voor zijn flat op de Faustdreef in Utrecht hebben doodgeschoten.

Net als dat er voldoende bewijs voorhanden is dat de twee mannen direct daarna verder gingen met de voorbereiding van de moord op het eigenlijke doelwit: crimineel Khalid H. (41). H. woonde in dezelfde flat als Changachi. "Dit getuigt van een gewetenloosheid en roekeloosheid die niet goed te bevatten is", aldus de rechtbank.

Jerrel Z. (26) en Marciano D. (27) werden benaderd als uitvoerders van die liquidatie en bereidden twee dagen na de vergismoord alsnog een poging voor om H. in de nacht van 13 op 14 januari dood te schieten, maar die mislukte. Zij kregen woensdag celstraffen van respectievelijk zeven en tien jaar.

Beoogde slachtoffer tipte zelf politie

H., die na de dood van Changachi vreesde voor zijn leven, tipte de politie nadat hij in de betreffende nacht een verdachte auto met gedimde lichten achter zich had zien rijden.

Z. en D. konden na een achtervolging door de politie worden aangehouden op de A1 bij Diemen. De straf voor Z., de chauffeur van de auto, viel lager uit omdat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek en zonder tegenprestatie van justitie ook over anderen heeft verklaard.

Ridouan Taghi verdacht van geven opdracht voor moord

Het OM houdt de wereldwijd gezochte Ridouan Taghi en de organisatie om hem heen verantwoordelijk voor de poging tot moord op H. en de moord op Changachi.

Die verdenkingen komen voort uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Die laatste stapte uit berouw over de dood van Changachi naar de politie. B. had een aandeel in de voorbereidingen op de moord op H. die uiteindelijk Changachi het leven kostte. B. was goed bevriend met de familie van het slachtoffer.

Waaróm H. dood moest, is volgens het OM niet duidelijk geworden.

De kroongetuige heeft verschillende verklaringen afgelegd over zijn eigen rol en die van de opdrachtgevers. Die staan in een apart onderzoek terecht.