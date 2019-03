Bijna 35 jaar na de schietpartij in het Delftse café 't Koetsiertje waarbij zes mensen om het leven kwamen, is de situatie van de slachtoffers en nabestaanden nog altijd schrijnend. "Het heeft nog dagelijks impact op hun leven, dat ze niet of nauwelijks weer hebben kunnen oppakken", zei de advocaat van de Staat woensdag tijdens een kort geding, dat is aangespannen door de schutter.

Op 5 april 1983 doodde Cevdet Y. zes mensen, onder wie een twaalfjarig meisje. Vier anderen raakten gewond.

De tot levenslang veroordeelde Y. heeft het geding aangespannen omdat hij het onterecht vindt dat de koning op advies van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een gratieverzoek heeft afgewezen.

Een unaniem positief advies van het gerechtshof in Den Haag en een positief reclasseringsrapport hadden tot gratie moeten leiden, bepleitte zijn advocaat.

Y. zat sinds 2001 in een tbs-kliniek, omdat hij ongeschikt zou zijn voor normale gevangenschap. Later ontstond ophef over zijn verlof maar na juridische gevechten met de Staat mocht hij vanaf 2014 met onbegeleid verlof. Hij stichtte een gezin. Y. woont buiten de kliniek, zelfstandig maar onder begeleiding. Hij wil daar nu ook vanaf.

Raadsman: Y. wil emigreren naar Turkije

Volgens zijn eigen raadsman wil Y. het liefst naar Turkije emigreren, waar hij vandaan komt. "Mooier kan het niet zijn als zo'n man het land verlaat, waarom wil de Staat dat zo hartstochtelijk vermijden?"

De advocaat van de Staat keerde dat argument meteen om. "Als u zegt dat het beter is voor de maatschappij als Y. naar Turkije gaat, onderstreept dat de beslissing om het gratieverzoek af te wijzen."

Y.'s raadsman stelde dat de Gratiewet kennelijk alleen voor de vorm bestaat. "Al meer dan dertig jaar heeft nimmer een levenslang gestrafte gratie gekregen. De Staat vindt dat levenslang ook echt levenslang moet zijn."

De voorzieningenrechter doet op 10 april uitspraak.