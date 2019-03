Een DNA-match heeft ervoor gezorgd dat de identiteit is vastgesteld van twee Georgische soldaten die lagen begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden. Stichting Sovjet Ereveld meldt woensdag dat voor het eerst met behulp van DNA de identiteit van soldaten die hier zijn begraven onomstotelijk is vastgesteld.

Hun echte naam kan nu op de grafsteen komen, zegt Remco Reiding van de stichting. Het gaat om Anton Gviniasjvili en Pido Tsjoliasjvili.

Reiding heeft deze week de families in Georgië bezocht om hun het nieuws te vertellen. Drie jaar geleden is bij de mogelijke nabestaanden DNA afgenomen. Dit is getest door het Nederlands Forensisch Instituut, waar dus nu een match is gevonden.

Op het Sovjet Ereveld liggen 865 soldaten die gevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Reiding zijn vijftien van hen van Georgische afkomst.

Deze groep was in april 1945 gefusilleerd na in 1941 aan het Oostfront gevangen te zijn genomen.