Ondernemer Ben Timmermans trekt zich terug uit het Drentse windmolenproject De Monden vanwege bedreigingen aan zijn adres. De zakenman heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook Gedeputeerde Staten Groningen heeft een dreigbrief ontvangen en heeft hiervan aangifte gedaan, meldt de politie.

De politie is een onderzoek gestart. Dagblad van het Noorden (DvhN) heeft de dreigbrief aan Timmermans gepubliceerd. De ondernemer zal woensdagochtend het personeel inlichten. Volgens de krant assisteert het Openbaar Ministerie (OM) de politie.

In de brief aan de Groningse Gedeputeerde Staten wordt volgens DvhN gedreigd met "ontwrichtende acties". De actievoerders roepen op het verkeer op de Zuidelijke Ringweg in Groningen te verstoren, maar dreigen ook met acties in de Randstad, aldus de krant. De brief is gericht aan gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66).

Officier van justitie Johan Stoffels vindt de bedreigingen "totaal onacceptabel", aldus de krant. "Mensen vinden overal wat van. En dat mag in dit mooie land. Maar er zijn spelregels, rechtsmiddelen en er is een wettelijk demonstratierecht. Maar bedreigingen zijn zodanig over de grens, dat is bijzonder kwalijk, daar treden we hard tegen op", aldus Stoffels.

Ondernemer deed eerder al aangifte vanwege asbestdumping Delfzijl

Timmermans deed eerder ook al eens aangifte, toen er half februari asbest werd gedumpt dicht bij het station Delfzijl. Zijn bedrijf was daar op dat moment bezig met werkzaamheden. De politie schrijft dat op bewakingsbeelden een verdachte fietser is gezien.

De politie laat weten dat ze ook andere strafbare feiten onderzoeken, zoals de verspreiding van pamfletten met daarin bedreigingen aan het adres van bestuurders. Op de folders stonden verwijzingen naar "ernstige gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog".