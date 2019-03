Er is nieuw bewijs gevonden van vervalsingen door de Technische Recherche in de Deventer moordzaak, meldt de Volkskrant woensdag. De zaak draait om de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Haar fiscalist Ernest Louwes werd hiervoor veroordeeld.

De krant baseert zich op een onlangs opgedoken cd-rom met ruim 150 foto's en verslagen van het rechercheonderzoek. Op de schijf staat een concept-proces-verbaal.

In het onderzoek naar Wittenbergs dood werd een mes aangemerkt als moordwapen. Volgens het conceptverslag had dit "een afgebroken of omgebogen punt" en een lengte van "ongeveer 2 centimeter", terwijl dit niet overeenkwam met het veronderstelde moordwapen. Deze informatie is uiteindelijk verwijderd.

Op de opgedoken foto's is volgens de Volkskrant duidelijk te zien dat er meerdere vingerafdrukken zitten op het mes. In het onderzoeksrapport dat na de moord naar buiten kwam schreven de makers van de foto's dat er geen vingerafdrukken op het moordwapen zaten.

In 2003 kwam naar buiten dat het mes niet het moordwapen kon zijn, omdat het aangetroffen DNA op het lemmet niet van het slachtoffer was. Ook bleek de uitkomst van de hondengeurproef, die Louwes aanwees als dader, te zijn vervalst.

Wittenbergs fiscalist veroordeeld voor moord

De moordzaak is toen opnieuw in behandeling genomen. Wittenbergs fiscalist Louwes was eerder in hoger beroep schuldig bevonden aan de moord, nadat hij eerder was vrijgesproken door de rechtbank. Er werd een celstraf van twaalf jaar opgelegd.

Louwes werd in 2004 wederom veroordeeld, ditmaal op basis van zijn DNA-sporen op de bloes van het slachtoffer. Op dit kledingstuk is volgens de Volkskrant in het mortuarium een bloedvlek geconstateerd die niet zichtbaar was op de plaats delict.

Louwes probeert sinds zijn vrijlating in 2009 de veroordeling terug te draaien. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops diende in 2013 een nieuw herzieningsverzoek in met ontlastende feiten. Dat herzieningsonderzoek loopt nog steeds.

Volgens Knoops bevestigen de recent opgedoken gegevens dat de veroordeling van Louwes onterecht is. Hij wil in gesprek met de Volkskrant het woord opzet niet in de mond nemen, maar volgens hem tonen deze recherchestukken wel aan dat onregelmatigheden in dit politieonderzoek niet incidenteel, maar structureel van aard zijn.