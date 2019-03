De mannen die terechtstaan voor het liquideren van Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Nederland leefde onder de schuilnaam Ali Motamed, hebben dinsdag betrokkenheid ontkend. Samadi, een geboren Iraniër die in zijn thuisland verantwoordelijk wordt gehouden voor het plegen van een aanslag, werd in 2015 voor zijn woning doodgeschoten.

"Het is onzin, bullshit. Het klopt niet", brieste Anouar A. (29) tegen de rechtbank in Lelystad. Medeverdachte Moreo M. (36) beriep zich volledig op zijn zwijgrecht.

Justitie heeft eerder betoogd dat de verdachten A. en M. de 56-jarige Samadi enkel om geld hebben geliquideerd. Zij wisten verder niets over hun doelwit en zijn verleden, blijkt uit onderzoek.

"Ze lachen en spreken over een simpel mannetje, dat gewoon in de elektro werkt en een wit Eneco-busje rijdt, met een gezinnetje, alles", aldus justitie tijdens een eerdere zitting.

Samadi zou verantwoordelijk zijn geweest voor een bomaanslag in Teheran in 1981 met 73 doden tot gevolg. Hij was in dat land bij verstek tot de dood veroordeeld. Zijn echte identiteit werd door de Nederlandse autoriteiten pas na zijn dood ontdekt. Samadi kreeg in de jaren negentig een verblijfsvergunning en leidde een ogenschijnlijk rustig bestaan met zijn vrouw en zoon.

AIVD heeft informatie die betrokkenheid Iran aantoont

De AIVD denkt dat Iran de moord heeft laten uitvoeren. De Europese Unie heeft na het bekendmaken van deze informatie sancties opgelegd aan het land. De sancties houden in dat de tegoeden en andere "financiële activa zijn bevroren". Ook is de inlichtingendienst van Iran op de terrorismelijst van de EU geplaatst.

Overigens heeft de verdenking van de inlichtingendienst geen deel uitgemaakt van de zaak. Justitie meldde destijds aan NU.nl dat het de vraag is of de informatie strafrechtelijk toetsbaar was.