De punctualiteit op de hogesnelheidslijn (HSL) is in de afgelopen weken tot boven de 84 procent gestegen. Dit is het hoogste niveau in ruim een half jaar, meldt de NS dinsdag. De stijging komt doordat softwareproblemen van de Intercity Direct-treinen zijn verholpen.

Dagelijks maken 269 treinen gebruik van de HSL. Naast drie internationale treinen gaat het om de Intercity Direct. Deze trein rijdt van Amsterdam naar Schiphol, Rotterdam en Breda.

De Intercity Direct en de internationale trein naar Brussel worden gebruikt in combinatie met TRAXX-locomotieven. Deze kampten met softwareproblemen, waardoor de treinen regelmatig vast kwamen te staan of vertraging opliepen.

Volgens de NS is de oplossing voor de softwarefout recentelijk in hoog tempo doorgevoerd. Alle locomotieven van de Intercity Direct zijn al voorzien van de update. Sindsdien zijn er geen softwarestoringen meer geweest.

De treinen van de internationale trein naar Brussel volgen binnen enkele weken, aldus het spoorwegbedrijf. "Vanwege toelating van de software in België duurt dat iets langer."

De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland. Om die reden besloot de NS vorig jaar een extra trein per uur in te zetten en de Intercity Direct-treinen te verlengen met een extra rijtuig.