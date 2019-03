De politie zet ondanks kritiek van advocaten en wetenschappers jaarlijks in tientallen onderzoeken undercoveragenten in. Dat meldt het AD op basis van politiegegevens.

Tussen 2014 en 2016 kwamen undercoveragenten in totaal 189 keer in actie. Dat is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. De kosten van de operaties bedroegen ruim 2,5 miljoen euro.

Onder andere bij onderzoeken naar moord, drugshandel en wapenhandel werden specialisten van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) ingezet. Maar ook bij minder zware vergrijpen als corruptie, fraude en witwassen kwamen de undercoveragenten van pas.

Niet iedereen is even blij met deze methode. Advocaat Bénédicte Ficq laat aan de krant weten dat het werk van de undercoveragenten nauwelijks controleerbaar is. "Zij gaan de hele dag op pad en aan het eind van de dag, soms zelfs later, beschrijven ze wat er gezegd en gebeurd is. Maar mensen zijn geen cassetterecorders."

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Timothy Moore zijn het met haar eens en pleiten tegenover de krant voor het maken van geluidsopnamen bij WOD-trajecten.