Nabestaanden van Nicole van den Hurk willen een verbod op een boek dat is geschreven door een journalist van het Eindhovens Dagblad, Max Steenberghe, over het onderzoek naar de dood van het meisje in 1995. Ze hebben daarom een kort geding aangespannen.

Het kort geding dient tegen Steenberghe, zijn werkgever de Persgroep en het Openbaar Ministerie (OM).

Een politiecommissaris heeft zonder medeweten van de nabestaanden van Van den Hurk een journalist toestemming gegeven om jarenlang mee te lopen met het coldcaseteam van de politie dat onderzoek deed naar de dood van het meisje.

De politie dacht dat meewerken aan het boek het draagvlak voor coldcaseteams en de volhardendheid van de politie zou vergroten.

Persoonlijke momenten opgenomen in boek

In oktober 2018 werd Jos de G. in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het verkrachten en ombrengen van Van der Hurk. De zaak loopt nog in cassatie.

Advocaat Richard Korver, die de stiefmoeder, stiefzus en broer bijstaat, bepleitte maandag dat zijn cliënt na de uitspraak plots te horen kreeg dat er een boek zou verschijnen.

In het boek staan volgens Korver zeer persoonlijke momenten zoals het moment dat de stiefmoeder van de politie te horen krijgt dat haar stiefdochter was verkracht. "Haar emoties op dat intieme moment wil ze niet terugvinden in een boek", zei Korver.

De geëmotioneerde vrouw omschrijft het boek van Steenberghe als "een mes in haar rug." In persoonlijke gesprekken zou de journalist nooit hebben laten weten dat hij met een boek bezig was.

Het OM heeft toegegeven dat er te weinig rekening is gehouden met de nabestaanden en heeft hun excuses aangeboden.

Meisje verdween in 1995 tijdens fietstocht

Van den Hurk verdween in 1995 tijdens een fietstocht van haar oma's huis naar een bijbaan in een Eindhovense supermarkt. Haar fiets werd al snel in een sloot aangetroffen.

De politie tastte weken in het duister, tot haar lichaam ruim een maand later in de bossen tussen Mierlo en Lierop gevonden werd. Het stoffelijk overschot van Van den Hurk lag verborgen onder coniferentakken.

Pas in 2011 volgde een doorbraak, toen het lichaam van Van den Hurk werd opgegraven voor onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht DNA-sporen, wat in 2014 leidde tot de aanhouding van De G. Er werden spermasporen en een schaamhaar van de man op het lichaam van het meisje gevonden.