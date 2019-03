Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat in Den Haag is eind februari afgezet onder druk van de Onderwijsinspectie.

Dit meldt Omroep West maandag op basis van verschillende stukken die zij in het bezit hebben en gesprekken met anonieme bronnen. Het bestuur zou samen met een van de oprichters zijn afgetreden.

Volgens Omroep West zou een van de oprichters zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie. Ook zou de man geen officiële bestuursfunctie hebben gehad.

De gemeente laat aan NU.nl weten dat ze niet de juiste middelen heeft om bij dit soort zaken in te grijpen: "Zoals ook blijkt uit de situatie rond het Cornelius Haga Lyceum, heeft de gemeente nauwelijks bevoegdheden om in te grijpen bij scholen die bestuurlijk niet naar wens functioneren. Dat is hier aan de Inspectie van het Onderwijs."

"Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en kan er altijd een beroep worden gedaan op de gemeente voor hulp. Maar het ontbreekt zowel de lokale overheid als de Rijksoverheid aan middelen om in te kunnen grijpen als het misgaat of dreigt te gaan op scholen", aldus de woordvoerder.

Twee weken geleden is er een nieuwe interim-bestuurder begonnen. Ouders van de leerlingen zijn vorige week maandag op de hoogte gebracht tijdens een ouderavond.

Naar verwachting komt het rapport van de Onderwijsinspectie in juni.