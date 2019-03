In de zaak rond de treinkaping bij het Drentse De Punt worden geen nieuwe getuigen gehoord. Dat zegt advocaat van de nabestaanden van de kapers Liesbeth Zegveld tegen De Telegraaf.

Bij het aankondigen van het hoger beroep vorig jaar was het nog wel de bedoeling dat er meer getuigen gehoord zouden worden. Zo wilde Zegveld onder meer oud-premier Dries van Agt vragen naar een mogelijk 'bevel om te doden'.

"Het verhaal van een geheime geweldsinstructie krijgen we gewoon niet rond", zegt Zegveld in de krant. "We vinden wel dat de bestaande instructie impliceerde dat de mariniers mochten handelen zoals ze wilden. Zo van: als er doden vallen, zult u van ons geen last hebben."

De rechtbank in Den Haag bepaalde vorig jaar dat er geen aanwijzingen zijn dat mariniers de gijzelnemers bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977 zonder noodzaak hebben doodgeschoten.

Instructie was om 'ongevaarlijke' gijzelnemers niet te doden

Ook is volgens de rechter niet gebleken dat er vanuit de overheid een heimelijk bevel is gegeven om de kapers te doden en was de geweldsinstructie die vooraf aan de mariniers gegeven werd rechtmatig.

Die instructie hield in dat gijzelnemers niet gedood mochten worden als zij geen gevaar meer vormden.

De rechtszaak werd in 2014 door nabestaanden van kaper Max Papilaja en de enige vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja aangespannen. Uit autopsierapporten bleek dat de man en vrouw waren doodgeschoten toen zij zwaargewond en weerloos op de grond lagen.

Bij de bestorming van de trein vielen acht doden

De kapers waren onderdeel van een groep van negen bewapende Molukkers die op 23 mei 1977 de trein van Assen naar Groningen binnenvielen bij het Drentse dorp De Punt.

De hoofdconducteur, de machinist en veertig reizigers mochten de trein verlaten, maar de kapers hielden 54 passagiers in gijzeling. In de vroege ochtend van 11 juni vlogen straaljagers over de trein om de kapers af te leiden en zetten mariniers de bevrijding in.

De actie slaagde, maar bij de bestorming vielen acht doden: zes gijzelnemers en twee passagiers. Zes gegijzelden, twee mariniers en één gijzelnemer raakten gewond. De rechtbank constateerde dat de mariniers volgens instructie gehandeld hebben en wees er ook op dat drie van de kapers de bevrijding wel overleefd hebben.