Lerares Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond heeft zondag naast de titel voor de beste docent ter wereld gegrepen. Die eer ging naar de Keniaanse leraar Peter Tabichi. Dat heeft de Varkey Foundation, de organisator van de Global Teacher Prize, zondag bekendgemaakt.

De prijs werd uitgereikt door de Australische acteur Hugh Jackman. Tabaichi kreeg felicitaties van de president van Kenia.

Tabaichi krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar (880.000 euro) bestemd voor onderwijsprojecten. De uitkering van het prijzengeld dat hij wint, wordt uitgesmeerd over tien jaar.

Mertens drong in februari door tot de laatste tien kanshebbers en behaalde daarmee een plek in de finale van de verkiezing van de beste docent ter wereld.

Mertens in 2016 beste basisschooldocent van Nederland

Mertens en de negen andere finalisten werden gekozen uit meer dan tienduizend inzendingen uit 179 landen. De Nederlandse kandidaat won in 2016 de prijs voor de beste basisschooldocent van Nederland.

De juryleden waren onder de indruk van de school waar Mertens werkt. "Op de school zitten 440 kinderen met dertig verschillende nationaliteiten. Daarnaast geeft ze tegelijkertijd les aan kinderen met een leerachterstand en hoogbegaafde kinderen."

Volgens de organisatie had Mertens bewust voor deze school in een arme wijk van Helmond gekozen. "Ze stimuleert kinderen om zelf te plannen wat ze gaan leren. Zo halen de leerlingen meer uit zichzelf."

Keniaanse leraar helpt armen met geld uit zijn eigen inkomen

De 36-jarige Tabaichi is een natuurkundeleraar die 80 procent van zijn maandelijkse inkomen weggeeft om armen te helpen.

Hij geeft les op de Keriko Mixed Day Secondary School in het plaatsje Pwani. Dat ligt in een afgelegen deel in Kenia, een regio waar vaak droogte en hongersnood voorkomt. 95 procent van de leerlingen komt uit een arm gezin.

"Elke dag beginnen we een nieuwe pagina en een nieuw hoofdstuk in Afrika. Deze prijs erkent niet mij, maar de jonge mensen van dit grote continent", zei Tabaichi over de prijs.