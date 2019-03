Een auto is zondagmiddag onder een trein beland op een spoorwegovergang aan de Bredase Steenakkerstraat. In de auto zaten een vrouw en een kind. Zij konden op tijd uit de auto komen, meldt de politie Breda via Twitter.

De politie zal de bestuurder van de auto ondervragen over het incident.

Ook in de trein raakte niemand gewond. "Er is door de hulpverleners ook een check gedaan in de trein, omdat de botsing nogal een impact had", aldus een woordvoerder van de politie. "De machinist moest vol in de ankers. Wij gaan ook aan de machinist vragen wat hij kan vertellen over de botsing."

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

Door het incident rijden er geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda, meldt de NS.

Dit duurt tot ongeveer 19:30 uur.