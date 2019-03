De brandweer in Tilburg en in Vlaardingen had in de nacht van zaterdag op zondag de handen vol aan auto's die in vlammen opgingen.

In Tilburg werden voor een flat aan de Hoffmannlaan vier auto's door brand verwoest en twee andere voertuigen ernstig beschadigd, meldt de politie. Ze gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en heeft een onderzoek ingesteld.

In Vlaardingen brandden drie auto's uit. Ook hier onderzoekt de politie de brand. Ze hoopt dat getuigen zich melden.

Het aantal autobranden is de afgelopen vijf jaar gestaag gestegen. In de eerste negen maanden van 2018 ontving het Verbond van Verzekeraars een recordaantal van 2.927 meldingen.

Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De meeste autobranden vonden plaats in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Autobezitters met een beperkt casco- (WA-plus) of een allriskverzekering zijn verzekerd tegen autobrand.