De mist in de ochtend maakt zondag snel plaats voor de zon die vrijwel overal zal doorbreken.

De temperatuur loopt in de middag op naar 9 graden in het noorden, tot 12 graden in het zuiden van het land.

Hoewel het wat kouder is dan de afgelopen dagen, kan het door de zon warmer aanvoelen. Er staat gedurende de hele dag een matige westelijke wind.

Vanuit het noorden neemt in de avond de bewolking weer toe vanuit het noorden. In de nacht van zondag op maandag is er ook kans op wat regen. Ook de wind kan in de nacht sterker zijn.