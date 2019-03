In Rotterdam zijn zaterdagochtend twee mogelijke handgranaten gevonden, meldt de politie. De explosieven werden gevonden bij een winkel aan de Schiedamseweg die onder meer souvenirs en waterpijpen verkoopt.

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doen momenteel onderzoek om te kijken of het om explosieven of om zogeheten dummy's gaat.

Volgens een politiewoordvoerder was het nog te vroeg om te zeggen waar ze vandaan zijn gekomen. De politie hoopt dat camerabeelden meer informatie opleveren.

De Schiedamseweg is afgezet van de Lage Erfbrug tot de Jan Kruijffstraat. Het tramverkeer in de staat is ook stilgelegd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een explosief aan een winkel is gevestigd op de Schiedamseweg. Pal tegenover de souvenirwinkel werd in december een explosief gevonden bij de shishalounge Villa Blanca. Deze is vervolgens door de gemeente gesloten.