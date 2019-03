Het aantal lozingen van chemisch drugsafval is in Nederland vorig jaar gestegen tot 292, blijkt uit cijfers van de politie. Dat betekent een stijging van 42 procent ten opzicht van 2017, toen het aantal dumpingen op 206 uitkwam.

In bijna alle provincies werd meer drugsafval gedumpt dan in het jaar ervoor. In Noord-Brabant werd in 2018 meer dan honderd keer drugsafval gedumpt.

Vooral Zuid-Holland laat een sterke stijging zien in het aantal lozingen ten opzichte van een jaar eerder. De politie trof in die provincie 39 keer chemisch drugsafval aan. Een jaar eerder ging het nog om twaalf dumpingen. Alleen al in de regio Den Haag steeg het aantal van drie naar achttien.

In Limburg werd in het afgelopen jaar 62 keer drugsafval aangetroffen en in Gelderland veertig keer. Utrecht maakt met elf lozingen in 2018 de top vijf compleet.

Ook zijn er meer opslaglocaties voor synthetische drugs gevonden. Dat aantal steeg van zeventig in 2017 tot 79 vorig jaar. Het aantal aangetroffen en ontmantelde drugslabs bleef met 82 gelijk.

Politie geeft drugsproblematiek meer prioriteit

De toename van het aantal incidenten rond synthetische drugs baart de politie zorgen. De bestrijding van drugshandel en -productie krijgt volgens Max Daniel, portefeuillehouder drugs van de politie, de komende jaren meer prioriteit. "Binnen de keuzes die we als politie maken, zullen we vaker kiezen voor drugszaken."

De politie richt haar pijlen daarbij ook op de geldstromen van de drugscriminelen. "We moeten en zullen meer inzetten op het financiële aspect", zegt Daniel. "Criminelen hebben financiële drijfveren, je moet ze raken waar het pijn doet. Alleen zo komen we uit bij de 'facilitators' van de productie en handel en de personen die hierin investeren."