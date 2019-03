De zaterdag begint mistig. De mist trekt later op de dag geleidelijk weg, maar het blijft vrijwel de hele dag bewolkt.

De temperatuur in de ochtend ligt ongeveer tussen de 3 en 7 graden. Het koudst is het in het oosten.

Lokaal kan er in de loop van de dag ook wat regen vallen. In de middag liggen de temperaturen ongeveer tussen de 9 en 14 graden. Geleidelijk kan de lucht in de middag ietwat opklaren.

Gedurende de hele dag staat er een matige wind uit het noordwesten.

Op zondag zijn er meer opklaringen. De temperaturen liggen dan echter tussen de 8 en 12 graden.