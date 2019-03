Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag bij de rechtbank in Assen betoogd dat motorclub No Surrender verboden moet worden omdat de leden sinds de oprichting in 2013 geweld verheerlijken.

Tijdens de zitting zijn meerdere voorbeelden genoemd van hoe er met geweld is gedreigd. De officieren van justitie hebben beeld- en audiofragmenten gebruikt om hun verzoek kracht bij te zetten.

"Een ex-lid verklaarde door bestuursleden van No Surrender te zijn mishandeld omdat hij met de politie had gepraat. Een ander vreesde voor zijn leven en dat van zijn kinderen, omdat hij een verklaring had afgelegd over No Surrender en het clubbestuur", aldus het OM.

Het zijn niet alleen fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek heimelijk door justitie zijn opgenomen. Hierop is bijvoorbeeld te horen dat het bestuur van de club opdraagt om bewijsmateriaal te verbranden.

'Chapters ondergeschikt aan leiding'

Het verbod op de motorclub is ook nodig om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs. Het OM wil aantonen dat alle chapters onderschikt zijn aan de leiding. "Het is één pot nat", zei een officier van justitie.

No Surrender heeft "een kleine honderd chapters" in binnen- en buitenland. Volgens justitie zijn enkele honderden leden actief in Nederland.