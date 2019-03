De politie is vrijdag op zoek naar een witte bestelbus in verband met een mogelijke ontvoering die vrijdagochtend op de kruising van de Burgemeester Freijterslaan en Jan Vermeerlaan in Roosendaal plaatsvond.

Verschillende getuigen meldden, onafhankelijk van elkaar, rond 11.15 uur dat zij zagen dat een vrouw mogelijk tegen haar wil werd meegenomen. Volgens de politie zijn er meerdere scenario's mogelijk en houden zij ook rekening met een incident in de relationele sfeer.

Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie zoekt in de omgeving van het Roosendaal met meerdere eenheden naar het voertuig.

De politie vraagt mensen die de bestelbus zien om de locatie door te geven. Volgens getuigen zou het om een soort bestelwagen gaan, met het kenteken 42-VF-NB. Het voertuig zou de Jan Vermeerlaan in zijn gereden.