Het liftongeluk op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op 17 januari werd veroorzaakt door een fout afgestelde rem, meldt de RUG vrijdagochtend na onafhankelijk technisch onderzoek.

Bij het ongeluk vielen veertien onderzoekers en studenten van de Medische Faculteit zes verdiepingen naar beneden in een lift. Eén persoon werd toen met knieletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De lift was vast komen te zitten op de zesde verdieping. Tijdens werkzaamheden om dit probleem te verhelpen, stortte de lift naar beneden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de val veroorzaakt is door een niet juist afgestelde rem bij een bijna maximale belasting (die is zestien personen). Dit gebeurt niet wanneer de rem juist is afgesteld en de balancering van de liftkooi is aangepast aan het contragewicht, stellen de onderzoekers.

"De uitkomst van het onderzoek laat zien dat ondanks periodiek onderhoud en regelmatige keuringen het mankement aan de rem niet is bemerkt", stelt Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG. Het UMCG heeft besloten daardoor besloten om de manier waarop de liften onderhouden worden serieus onder de loep te nemen.