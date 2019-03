Mark de J. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de moord op de 42-jarige Koen Everink in maart 2016. Het hof in Arnhem ziet voldoende bewijs om De J. schuldig te achten aan het doodsteken van zijn goede vriend, bij wie hij schulden had.

Volgens het hof heeft De J. een mes meegebracht naar het huis van Everink in Bilthoven, waar hij hem met meer dan twintig messteken om het leven heeft gebracht. De zesjarige dochter van het slachtoffer was toen ook aanwezig in de woning. "Toen zij beneden kwam, trof zij haar dode vader in een bloedbad aan", aldus het hof.

Het feit dat De J. flinke schulden bij Everink had, wordt als een mogelijk motief gezien. In een civiele bodemprocedure is eerder dit jaar bepaald dat hij de nabestaanden van de zakenman 66.000 euro moet terugbetalen.

Bij familie van De J. is later ook een kostbaar horloge van Everink gevonden. Ook is DNA van de man aangetroffen op het heft van het mes. Bovendien zocht De J. in de periode voorafgaand aan de moord online naar termen als 'klap tegen slaap' en 'messteek in rug'. Hij zei zelf dat hij daarnaar zocht omdat hij naar de serie Dexter (die over een seriemoordenaar gaat, red.) keek.

De rechtbank veroordeelde De J. eerder tot een celstraf van achttien jaar. Het hof is tot een hogere straf gekomen omdat het de strafverzwarende omstandigheden zwaarder laat wegen dan de rechtbank, zoals dat De J. en Everink vrienden waren, dat laatstgenoemde met veel geweld om het leven is gebracht en dat de verdachte al die tijd geen openheid van zaken heeft gegeven.

Verdachte heeft betrokkenheid altijd ontkend

De J. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en zegt op de bewuste avond te zijn ontvoerd door een groep mannen. Zij zouden vervolgens Everink hebben gedood. De verdediging wilde dat er meer onderzoek gedaan zou worden naar dit scenario, maar volgens het hof is het onderzoek "netjes" verlopen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep twintig jaar cel geëist, twee jaar meer dan bij de eerste aanleg. Het OM hekelde zijn houding tijdens het proces, waardoor het voor de familie van Everink nog zwaarder is. Volgens justitie liegt De J. "tegen de klippen op".