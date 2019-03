Een gekantelde tankwagen heeft vrijdag aan het begin van de ochtendspits een grote ravage aangericht op de A2 bij Nieuwegein-Zuid. De tank blijkt, in tegenstelling tot wat Rijkswaterstaat en de ANWB eerder meldden, geen wijn maar olijfolie te bevatten. Het incident leidde tot een verkeerschaos op de wegen vanuit het zuiden richting Utrecht.

De vertraging tussen Den Bosch en Utrecht bedroeg op het hoogtepunt van de drukte ruim twee uur, aldus de ANWB. Rond 10.00 uur was het verkeer daar nog steeds anderhalf uur langer onderweg. Op de omleidingsroute A27 stond het verkeer ruim anderhalf uur vast, om 10.00 uur was daar nog een half uur van over.

Vanwege het incident zijn drie van de vier rijstroken afgesloten op de A2. Bij het ongeluk waren ook een personenauto en bestelbusje betrokken, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer komt bij Beesd in een 13 kilometer lange file terecht.

Volgens Rijkswaterstaat gaat de weg niet voor 14.00 uur open. Volgens een woordvoerder ligt de tankwagen "heel vervelend op de weg" en is er schade ontstaan aan het asfalt en de vangrail in de middenberm. De tankwagen lijkt niet te lekken, aldus de zegsman.

Ook verkeer op lokale wegen staat muurvast

Rijkswaterstaat heeft vanwege het ongeluk een omleidingsroute over de A15 en de A27 ingesteld, maar mede omdat de spitsstrook op de A27 dicht is vanwege de mist, is ook het verkeer op die weg muurvast komen te staan. Ook op lokale wegen in en rond Vianen staat het compleet vast, aldus de ANWB.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die vrijdagochtend nog vanuit het zuiden naar Utrecht moeten, om te rijden via Rotterdam of Arnhem.

Vanwege de dichte mist heeft KNMI vrijdagochtend code geel afgegeven voor het midden, oosten en zuiden van het land. In de middag breekt de zon door.

Een woordvoerder van Schiphol laat NU.nl weten dat zeventien Europese vluchten zijn geannuleerd wegens de mist. Ook moeten reizigers rekening houden met vertraging.