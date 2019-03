De omstreden Britse shariageleerde Haitham al-Haddad heeft 'heimelijk' lessen verzorgd op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dit meldt NRC vrijdag. Ook zouden andere radicale islamitische voormannen betrokken zijn bij de school en zou de schoolleiding een Tsjetsjeense terreurbeweging hebben gefinancierd.

Dat staat in een vertrouwelijk ambtsbericht dat inlichtingendienst AIVD in januari 2019 aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gestuurd. NRC heeft dit bericht ingezien.

Het ambtsbericht, ingezien door de krant, zou de informatie vormen, op basis waarvan Halsema twee weken geleden haar zorgen over de islamitische middelbare school uitte en het bestuur verzocht op te stappen.

Met een ambtsbericht kan de AIVD andere overheidsinstanties waarschuwen voor organisaties en personen die mogelijk een gevaar zouden vormen.

De in Londen wonende Al-Haddad, de shariageleerde waar het over gaat, is een salafistisch prediker die bekend staat om zijn antisemitische en haatdragende uitlatingen.

Prediker kwam al eerder in het nieuws vanwege uitspraken in De Balie

In Nederland kwam Al-Haddad in 2012 in het nieuws met een optreden in het Amsterdamse debatcentrum De Balie.

Daar zei hij, dat overspelige moslimvrouwen dolgraag uit het Westen naar een islamitische staat zouden willen reizen om daar gestenigd te worden, volgens hem de juiste straf voor overspel.

Halsema en de AIVD willen volgens NRC niet reageren op de inhoud van het ambtsbericht.