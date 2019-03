Rotterdam voert vanaf komende jaarwisseling een beperkt vuurwerkverbod in. In stadsdelen waar het afgelopen jaren uit de hand liep, geldt een verbod. In rustige wijken mag wel vuurwerk worden afgestoken, heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een algeheel verbod, maar dat vond de raad te ver gaan. Onder aanvoering van de VVD nam de raad een voorstel aan dat rustige wijken uitzondert van het verbod.

Jaarlijks wordt gekeken in welke delen van de stad de openbare orde is verstoord. Daar wordt dan een verbod ingesteld. "Alleen in die gebieden waar het met Oud en Nieuw steevast uit de klauwen loopt, dus niet voor de hele stad", zei VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. "Vuurwerk afsteken is een mooie traditie, ook in Rotterdam. Dat houden we zo in ere."

Het afgelopen jaar waren er al tientallen vuurwerkvrije zones in Rotterdam. Die bevinden zich meestal rond ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderboerderijen.

Aboutaleb ijvert al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam en de rest van Nederland.