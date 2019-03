Een jongen is donderdagmiddag in Haarlem neergestoken tijdens een vechtpartij tussen tieners. Hij werd door een andere jongen in zijn rug gestoken.

De vechtpartij vond rond 17.30 uur plaats in de Edward Jennerstraat in de Boerhaavewijk.

De jongen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is niet in levensgevaar, zegt een woordvoerder van de politie desgevraagd tegen NU.nl.

Volgens de politie waren ongeveer zes jongeren van tussen de veertien en de zestien jaar bij de vechtpartij betrokken. Twee jongens zijn aangehouden.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.