Vrijdagavond wordt in Utrecht een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van de aanslag in een tram van afgelopen maandag. De tocht, die van het Jaarbeursplein naar het 24 Oktoberplein zal gaan, is een initiatief van een groep Utrechters.

Om 18.30 uur komen de deelnemers aan de tocht bijeen op het Jaarbeursplein in de stad. Het programma begint hier om 19.00 uur. Eerst zullen enkele toespraken worden gegeven, gevolgd door een minuut stilte voor de slachtoffers.

De groep loopt vervolgens van het Jaarbeursplein via de Graadt van Roggenweg naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag plaatsvond. Hier kunnen aanwezigen bloemen neerleggen op de herdenkingsplaats die is ingericht voor de slachtoffers van de aanslag. De gemeente Utrecht vraagt deelnemers om bloemen in de kleuren van de Utrechtse vlag (rood en wit) mee te nemen.

In een brief aan omwonenden meldt de gemeente vrijdagavond veel mensen te verwachten. Tijdens de tocht zijn ook verkeersregelaars aanwezig, evenals mensen van de politie en Toezicht en Handhaving.

Trams en bussen rijden niet vanwege stille tocht

De gemeente adviseert om met de fiets of het openbaar vervoer naar het startpunt op het Jaarbeursplein te komen. Tijdens de stille tocht zullen de trams niet rijden en gelden er voor enkele bussen omleidingen.

Vervoersbedrijf U-OV meldt dat de tramlijnen zijn gestremd tussen 18.00 en 21.00 uur. Er worden vervangende bussen ingezet.

Voor de tocht worden ook tussen 18.00 en 21.00 uur enkele wegen afgesloten voor verkeer. Het gaat om het Westplein, de Graadt van Roggenweg, het 24 Oktoberplein en De Meernbrug. Ook worden op- en afrit 8 (A2) Utrecht Centrum, Kanaleneiland, Langerak, De Meern, Jaarbeurs afgesloten.

Politie ontvangt honderden tips over aanslag

Bij de politie zijn al honderden tips binnengekomen over de aanslag op het 24 Oktoberplein. Een politiewoordvoerder zegt dat bij veel tips foto's of camerabeelden zijn geüpload.

In het tv-programma Opsporing Verzocht deed de politie dinsdagavond daartoe ook een oproep.

De politie kwam donderdag met een nieuwe oproep en meldde dat ze ook op zoek is naar camerabeelden waarmee ze de vluchtroute van de 37-jarige hoofdverdachte van de schietpartij hoopt te reconstrueren. De politie vraagt om beelden uit een bepaald gebied. Daarin liggen onder meer de wijken Lombok, Ondiep en de Dichterswijk.