De donderdag begint rustig met wat wolkenvelden maar ook opklaringen. In de ochtend is er eerst kans op mist, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door.

In de ochtend ligt de temperatuur tussen de 4 en 6 graden. Plaatselijk zou er wat mist kunnen ontstaan.

In de middag is het op veel plaatsen bewolkt. Wel zal de zon in de loop van de dag steeds vaker doorbreken. De temperaturen van noord naar zuid liggen tussen de 11 en 16 graden

Verder staat er donderdag een zwakke tot matige wind vanuit het zuidwesten.

Op vrijdag loopt de maximale middagtemperatuur verder op. Het zou dan zelfs 18 graden kunnen worden.