Op metrostation Ganzenhoef, in stadsdeel Zuidoost, heeft vannacht een plofkraak plaatsgevonden. Dat meldt de politie donderdag.

Op de Elsrijkdreef in Amsterdam-Zuidoost heeft het metrostation Ganzenhoef aanzienlijke schade opgelopen na een plofkraak.

Omwonenden maakten melding van een harde knal. Twee verdachten zijn op een scooter weggereden richting Diemen en zijn nog voortvluchtig.

Door de ontploffing is het metrostation dusdanig beschadigd dat deze volgens de politie de komende uren nog is afgesloten, vanwege onderzoek door politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Of het metroverkeer in de ochtend hervat kan worden is onzeker. Het is nog niet duidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt.