Als gevolg van een schietincident aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid is woensdag een man overleden.

De politie ontving in de avond de melding dat er een man met een schotwond op straat lag. Ook zou er gegil gehoord zijn, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

Hulpverleners rukten vervolgens massaal uit. Ambulancemedewerkers verleenden hulp maar konden niet voorkomen dat het slachtoffer een half uur later aan zijn verwondingen overleed.

Het is nog niet bekend wat de identiteit is van het slachtoffer. De politie wil eerst de direct betrokkenen informeren over zijn dood.

Meerdere kogelhulzen aangetroffen op straat

Op de Oranjeboomstraat trof de politie meerdere kogelhulzen aan. Er is echter nog geen verdachte aangehouden. Agenten zoeken in de omgeving naar een of meerdere daders.

Ook de toedracht van het incident is nog onduidelijk. De Forensische Opsporing doet woensdag sporenonderzoek in de straat.

Mensen die tussen 22.00 uur en 22.20 uur iets verdachts hebben gezien bij de Oranjeboomstraat wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.