Staatsbosbeheer is woensdag begonnen met het bijvoeren van de heckrunderen in de Oostvaardersplassen. De conditie van de dieren is onder de norm gekomen, daarom wordt hooi bij vier kuddes in het gebied gelegd.

Staatsbosbeheer houdt samen met dierenartsen een score (Body Condition Score) bij voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Als die score lager is dan 2,0 start het met bijvoeren.

Maandag bleek dat de gemiddelde score van de heckrunderen onder de 2,0 was gekomen, waarna Staatsbosbeheer besloot om hooi in het gebied van de heckrunderen te leggen. De dieren hebben een eigen leefgebied in de Oostvaardersplassen en daarom profiteren de konikpaarden en edelherten niet van het hooi. Dat is ook niet nodig, want volgens Staatsbosbeheer verkeren die nog in "uitstekende conditie".

De konikpaarden en edelherten profiteren ook al van het gras dat weer groeit. De heckrunderen kunnen daar nog niet van profiteren omdat ze het korte gras nog niet eten.

Konikpaarden overgeplaatst naar Spanje en Wit-Rusland

Vorige week meldde Staatsbosbeheer dat het is begonnen met het overplaatsen van honderdtachtig konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland.

Het verplaatsen van de dieren is nodig omdat de Oostvaardersplassen opnieuw worden ingericht. Door het aantal grote grazers te verlagen moet er meer begroeiing overblijven, waardoor zeldzame vogelsoorten zich weer in het gebied gaan vestigen.

Edelherten tot 1 april afgeschoten

Naast het verplaatsen van de konikpaarden moeten in totaal ook ruim 1.800 edelherten worden afgeschoten. Begin maart waren al ruim 1.350 edelherten afgeschoten.

Op 1 april stopt Staatsbosbeheer met het afschieten van de edelherten. Dan begint het broedseizoen en Staatsbosbeheer wil de broedende vogels dan niet storen.