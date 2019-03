Het Openbaar Ministerie (OM) wil een anonieme getuige horen in het hoger beroep van de zaak die draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt van eind 2012. Het besluit hierover wordt later op woensdag genomen.

Het OM wilde niet ingaan op de inhoud van de verklaring, maar wel werd duidelijk dat de getuigenis in het voordeel van Benaouf A. zou kunnen zijn. Hij was het beoogde doelwit van de schietpartij, maar overleefde de aanslag ternauwernood.

Het is de zoveelste nieuwe getuige die naar voren treedt in dit hoger beroep. Eerder verklaarden twee voormalige medegedetineerden van A. dat hij zou hebben gelogen in zijn verklaring.

Een derde zei juist geld aangeboden te hebben gekregen om in het nadeel van A. te verklaren. De getuigenis van Beanouf A. speelt een belangrijke rol in dit proces, omdat hij zegt een vermeende schutter (Anouar B.) te hebben herkend als een van de inzittenden van een Audi die werd gebruikt bij het schietincident.

B. werd mede op basis van deze verklaring tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Ook Adil A. kreeg levenslang. In het hoger beroep heeft het OM voor beide mannen dezelfde straf geëist. Justitie is ervan overtuigd dat de twee mannen verantwoordelijk zijn voor de dood van Youssef Lkhorf (28) en Saïd El Yazidi (21) in 2012.

Uitspraak uitgesteld na opduiken video

De uitspraak werd echter uitgesteld, omdat er een video opdook waarin Rachid El M. eveneens zou impliceren dat Benaouf A. heeft gelogen in zijn verklaring. Reden voor het gerechtshof om het OM op te dragen onderzoek te doen naar de authenticiteit van het beeldmateriaal.

De 23-jarige El M. wordt als een handlanger van Benaouf A. gezien. Zo werd hij in november vorig jaar veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor zijn rol bij de voorbereiding van een helikopterkaping. Volgens het OM was het de bedoeling om A. met de helikopter uit de gevangenis te bevrijden.

Zowel het OM als de verdediging wil El M. op zitting horen.

'Nieuwe getuige past in patroon beïnvloeding proces'

De advocaat van B., Inez Weski, wilde evenmin ingaan op de inhoud van de verklaring van de anonieme getuige, maar zegt in een reactie wel dat de getuigenis op El M. is gefocust.

Weski zei op zitting dat het "opduiken" van deze getuige past in het "patroon van het aansturen" van personen door Benaouf A. en derden "om dit proces te beïnvloeden".

De verdere inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor begin mei.