De politie is in West-Brabant, Zeeland en Rotterdam een grote actie begonnen om de grootschalige import van cocaïne in containers met fruit aan te pakken.

Zeker dertig verdachte fruithandels worden uitgebreid gecontroleerd tijdens de actieweek die maandag is begonnen.

Volgens de politie is het de start van een nieuwe aanpak. "We willen een beter beeld krijgen van de bedrijven achter de containers waarmee de cocaïne ons land binnenkomt", legt een woordvoerder uit. Het gaat vooral om containers waarin ananassen en bananen worden vervoerd.

Onder de naam Project Piggyback werken Belastingdienst, de Douane, de politie, verschillende gemeenten en de vier grootste Nederlandse banken samen om de verdachte bedrijven onder de loep te nemen.

Doel is informatie over de routes van criminele organisaties

Doel is vooral om informatie te verzamelen over criminele organisaties die misbruik maken van legale structuren voor illegale praktijken. Zij faciliteren de import van grote hoeveelheden cocaïne naar Europa en maken gebruik van illegale geldstromen vanuit Europa naar Zuid-Amerika.

De politie verwacht niet direct grote partijen cocaïne te onderscheppen, maar denkt wel een beeld te krijgen van wat er speelt in die branche. "We steken als het ware een thermometer in onze zieke patiënt¨", aldus de politie.

Veel fruithandels hebben dubieus adres

De politie richt zich vooral op fruithandels die met een dubieus adres ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KVK). "Als een bedrijf bijvoorbeeld op een flatje drie hoog achter staat ingeschreven", noemt een woordvoerder als voorbeeld. "Of op een campingterrein. Dan is de kans groot dat er iets mis is."

De politie, Belastingdienst en FIOD werken samen met Tilburg University. Studenten en docenten van dit kennisinstituut gaan helpen alle informatie te analyseren om een zo helder mogelijk beeld van alle routes te krijgen. Jaarlijks komen miljoenen containers met fruit Nederland en België binnen.

Maandag werd grote lading cocaïne gevonden in Kapelle

Maandag viel een arrestatieteam een bedrijf in Kapelle binnen, nadat vrijdag in de Antwerpse haven bijna 1.500 kilo cocaïne was onderschept. Die zending was bedoeld voor het Zeeuwse bedrijf. De politie hield in Kapelle veertien verdachten uit Rotterdam, Goes, Middelburg, Hansweert, Amsterdam en Berkel-Enschot aan.

Drie van hen hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. De onderschepte cocaïne heeft een geschatte straatwaarde van zo'n 44 miljoen euro.