De woensdag begint bewolkt en er kan wat regen vallen. Vanmiddag wordt het vrijwel overal geleidelijk droog. In de nacht naar donderdag kan er mist ontstaan.

In de ochtend daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. Plaatselijk zou er wat mist kunnen ontstaan.

In de middag trekken er wolkenvelden over het hele land heen, met in het noorden kans op lichte regen. In het zuidoosten is er daarentegen kans op wat zon.

Er staat weinig wind. De maximumtemperaturen liggen tussen de 9 en 13 graden.

Morgen is het vooruitzicht beter, dan gaan de temperaturen waarschijnlijk verder omhoog.