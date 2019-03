Op de Waal bij Nijmegen zijn rond 4.00 uur twee schepen tegen elkaar gebotst. Passagiers zouden geschrokken zijn, maar er zijn geen gewonden. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid woensdag.

Een politiehelikopter vliegt boven Nijmegen en Lent om beelden te maken van de aanvaring. Het gaat om een passagiersschip en een vrachtschip geladen met auto's.

In totaal zijn er ongeveer 160 mensen aan boord van het passagiersschip. Op het passagiersschip was brand, maar die is onder controle.

Het passagiersschip is na de aanvaring tegen een pijler van de spoorbrug gebotst. Daardoor is een gat in de romp van het schip ontstaan en brak er brand uit. Het schip ligt midden op de Waal tegen de pijler aan.

Momenteel wordt er gekeken hoe de passagiers van boord gehaald kunnen worden. Er is geen direct gevaar, het schip zinkt niet.

Het treinverkeer is uit voorzorg stilgelegd.