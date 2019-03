De brandweer kreeg in 2018, 245 duizend meldingen. Dit aantal is 12 procent hoger dan het jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Voor zowel branden en hulpverlening steeg het aantal alarmeringen.

Voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Ook kwamen er bij de meldkamer in 2018 drie keer zoveel meldingen van bosbranden binnen als in 2017. In totaal werd de brandweer hiervoor vorig jaar 360 keer gealarmeerd.

Het aantal alarmeringen voor bermbranden is in 2018 met 70 procent gestegen tot bijna 4000.

Hete zomer is oorzaak van stijging van berm- en natuurbranden

De extreme hitte van afgelopen zomer heeft volgens het CBS gezorgd voor de stijging van het aantal berm- en natuurbranden. Dit had extra inzet en langere aanrijtijden tot gevolg.

Gemiddeld duurde het 7,9 minuten voordat de brandweer ter plaatse was. Zowel de gemiddelde alarmeringstijd als de rijtijd steeg met zes seconden. De gemiddelde rijtijd was vooral hoger in de veiligheidsregio’s waar meer berm- en natuurbranden voorkwamen dan in 2017, Noord-Brabant en Gelderland.