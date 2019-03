Het Team Internationale Misdrijven van de politie heeft dinsdag in Leersum een 69-jarige Rwandees aangehouden. De man, Venant R., wordt in zijn geboorteland verdacht van betrokkenheid bij de genocide in 1994. Rwanda heeft om zijn uitlevering gevraagd.

R. was in 1994 regiodirecteur van ISAR Rubona, een landbouwinstituut gelegen buiten de zuidelijke stad Butare in Rwanda, aldus het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Bij het begin van de genocide, in april 1994, verzamelden zich meer dan duizend gevluchte Tutsi's op het terrein van het instituut. De Rwandese autoriteiten verdenken R. er onder andere van dat hij militairen en milities naar ISAR Rubona haalde die de Tutsi-vluchtelingen hebben gedood.

De genocide in Rwanda heeft circa achthonderdduizend mensen het leven gekost.

IND wees asielvraag R. eerder al af

R. vroeg in 2000 om toelating als vluchteling in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wees zijn asielaanvraag af omdat het vermoeden bestond dat de man betrokken was geweest bij de volkerenmoord.

Het beroep dat hij tegen deze afwijzing instelde werd door de rechter verworpen.