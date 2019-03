De 26-jarige Jason L., ook bekend als rapper Djaga Djaga, is in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim 'Appie' Belhadj in mei 2016, heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdagmiddag bepaald.

Het is een aanzienlijk hogere straf dan de eerder opgelegde veertien jaar. Ook is de straf hoger dan de vijftien jaar en drie maanden die het Openbaar Ministerie (OM) eerder eiste.

Op de desbetreffende dag in 2016 kwamen L. en het slachtoffer, bekenden van elkaar, elkaar tegen in een club in Amsterdam. De rapper vroeg naderhand via Whatsapp of Belhadj naar zijn woning wilde komen. L. deed alsof hij in het gezelschap was van meerdere vrouwen.

Nadat Belhadj op de uitnodiging was ingegaan en specifiek de opdracht kreeg om naar het laatste portiek bij de woning te komen, werd hij meteen onder schot genomen en vervolgens doodgeschoten door een nog onbekende schutter. L. was op dat moment al onderweg naar Rotterdam.

L. is zelf niet de schutter, maar volgens het gerechtshof heeft hij wel "een cruciale rol gespeeld bij de koelbloedige liquidatie". De rapper was eerder al veroordeeld vanwege een poging tot moord en diefstal met geweld.