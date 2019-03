De Hoge Raad heeft de celstraf van tien jaar voor Alex O., ook bekend als de Jumbo-afperser, bevestigd. Eerder werd O. ook in hoger beroep al tot tien jaar cel veroordeeld, maar hij was in cassatie gegaan.

O. kreeg de straf omdat hij in 2015 verschillende vestigingen van supermarktketen Jumbo in Groningen een aantal maanden had bedreigd en afgeperst.

Hij werd in 2016 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar, maar daar ging hij tegen in beroep.

Volgens zijn advocaat zou er geen direct bewijs voor de betrokkenheid van O. bij de afpersing van de supermarktketen zijn, maar verschillende aanwijzingen vormen volgens het hof samen het bewijs.

Meerdere filialen ontvingen bedreigingen en explosieven

In 2015 werd begin mei een pakketje tegen de gevel van een Jumbo-filiaal in Groningen gevonden.

In de maanden daarna ging er een explosief af in een filiaal van de supermarktketen in Groningen en werd er een dreigmail verstuurd. Een supermarkt in Zwolle ontving ook een verjaardagskaart met 2 gram explosieve stof.

De supermarktketen besloot hierop dat alle 579 filialen in Nederland moesten worden ontruimd als het vermoeden bestond dat er explosieven in een winkel aanwezig waren. O. eiste 2.000 bitcoins van Jumbo, destijds omgerekend 400.000 euro.

O. liep tegen de lamp door zijn kookwekker

O. kon uiteindelijk worden aangehouden doordat zijn toen vijftienjarige zoon een kookwekker bij de Blokker had gekocht die was gebruikt bij een van de explosieven. De jongen ging vrijuit, omdat er onvoldoende bewijs was dat hij betrokken was bij de afpersingszaak.

Zijn vader werd thuis aangehouden toen Jumbo op 9 oktober 2015 de laatste dreigmelding kreeg. O. zat precies op dat moment achter zijn computer. Het DNA van de man werd ook aangetroffen onder een postzegel die op een van de dreigbrieven zat.