De Afsluitdijk (A7) is maandagmiddag enige tijd gesloten geweest in de richting van Friesland in verband met een verkeersongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto bij de Lorentzsluizen. Aan het eind van de middag ging de weg weer open.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. De Lorentzsluizen zijn gelegen aan de Friese kant van de Afsluitdijk.

Verkeer vanuit Noord-Holland kon omrijden via de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad of via Almere over de A6 door Flevoland, meldde zowel de ANWB als Rijkswaterstaat.