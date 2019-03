Bij een schietincident in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandagochtend meerdere gewonden gevallen. De politie houdt rekening met een terroristisch motief.

Het is nog niet bekend wat de toedracht van het incident is. Getuigen zeggen meerdere schoten te hebben gehoord. "Een man begon in het wilde weg te schieten", meldt een getuige.

De dader is momenteel nog voortvluchtig. De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn, maar spreekt vooralsnog van een dader.

Het lijkt erop dat de politie een actie voorbereidt bij een woning aan de Trumanlaan, verderop in de stad.

Hoogste dreigingsniveau afgekondigd voor provincie Utrecht

Antiterrorismedienst NCTV meldt dat voor de provincie Utrecht het hoogste dreigingsniveau 5 is afgekondigd. Dat duurt in elk geval 18.00 uur. In verband met de schietpartij heeft de antiterrorismedienst ook een crisisoverleg belegd.

Premier Mark Rutte heeft het wekelijkse coalitieoverleg afgebroken vanwege de situatie in Utrecht. Rutte noemt het "een verontrustende situatie".

De politie heeft de Utrechtse scholenkoepel SPO geadviseerd om de deuren van scholen dicht te houden. In Rotterdam gaat de politie ook extra toezicht te houden bij stations en moskeeën in de stad.

Gebied rondom 24 Oktoberplein ruim afgezet

Het gebied rondom het 24 Oktoberplein is ruim afgezet, meldt de politie. Voor het incident zijn drie traumahelikopters opgeroepen om hulp te verlenen. De politie kan nog geen meldingen doen over het aantal gewonden of de aard van hun verwondingen.

Persbureau ANP meldt dat het erop lijkt dat de schietpartij aan zeker een persoon het leven heeft gekost. Een verslaggever ter plaatse heeft op de trambaan, tussen twee tramstellen in, een volledig met laken afgedekt slachtoffer zien liggen.

De gemeente Utrecht heeft een telefoonlijn geopend voor mensen die vragen hebben over de situatie op het 24 Oktoberplein.

Politie roept op wegen vrij te houden

Het 24 Oktoberplein is een druk Utrechts verkeersknooppunt, waar een tramhalte aan ligt. Het tramverkeer was tijdelijk stilgelegd in verband met het incident, maar tussen Zuilenstein, Nieuwegein en IJsselstein rijden de trams momenteel weer.

De politie roept op om de wegen rondom het 24 Oktoberplein zoveel mogelijk vrij te houden. De linkerrijstroken van snelwegen richting Utrecht zijn vrijgemaakt voor hulpdiensten. Het gaat om de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A12 tussen Den Haag en Utrecht.

UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal vanwege incident

Het UMC Utrecht heeft van veiligheidsregio GHOR het verzoek gekregen om het calamiteitenhospitaal open te stellen.

Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er worden opgevangen. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden.

Hulpverleners zijn momenteel ter plaatse. (Foto: ANP)