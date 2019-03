De Universiteit Utrecht heeft onlangs naar eigen zeggen de grootste nalatenschap in haar geschiedenis gekregen. Oud-student Johanna Alida van Leerzem laat haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit.

Op haar website meldt de Universiteit Utrecht dat de nalatenschap van de vrouw is ondergebracht in een fonds op naam, het Familie van Leerzemfonds. Het geld komt ten goede aan klinisch wetenschappelijk onderzoek van jonge onderzoekers op het gebied van interne geneeskunde.

Van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam, als enig kind. Na het doorlopen van het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, startte zij in de jaren vijftig met de studie geneeskunde in Utrecht. In 1959 studeerde zij af aan wat toen nog de Rijksuniversiteit Utrecht was.

Hoewel zij haar hele leven ingeschreven bleef in het medisch register van huisartsen, oefende zij dit vak nooit uit. De zorg voor haar beide ouders eiste al haar aandacht op. Zij zijn eind jaren negentig vrij kort na elkaar overleden, toen ze zelf al in de zestig was. Volgens de universiteit bleef zij tot haar dood alleen en leidde ze een sober leven.

Voorzitter Lodewijk Hijmans van den Bergh van het Utrechts Universiteitsfonds: "Wij zijn dankbaar voor deze bijzondere gift. In de huidige sterk veranderende samenleving worden particuliere bijdragen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek belangrijker."