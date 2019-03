De politie blijft de komende dagen "onophoudelijk alert" in het dossier Urk. Er is geen reden om aan te nemen dat de onrust in het gereformeerde vissersdorp voorbij is na de onrustig verlopen week, meldt de politie maandagochtend.

De politie voerde het afgelopen weekend doorlopend toegangscontroles uit op de vier toegangswegen naar Urk.

Vele tientallen automobilisten mochten de gemeente niet in, omdat er reden was om aan te nemen dat zij niets in het dorp te zoeken hadden. Vier mensen werden opgepakt, omdat zij slagwapens hadden.

De politie wil niet zeggen of de toegangscontroles worden voortgezet. "Maar er is nog geen reden om minder alert te zijn", stelt een woordvoerder. Hoelang deze staat van paraatheid duurt, kan hij niet zeggen.

Kerken op Urk troffen zondag extra maatregelen

De onrust begon vorige week maandag, toen na een ruzie onder jongeren een groep van tientallen jongeren een Marokkaans-Nederlands gezin belaagde. Een vrouw raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Kerken op Urk hadden zondag vanwege de onrust extra maatregelen genomen. Zij sloten hun deuren af tijdens de diensten. Burgemeester Pieter van Maaren had de kerkgenootschappen hiertoe opgeroepen.

De politie voerde de hele week toegangscontroles uit. (Foto: ANP)

OM: Besluit over columnist Elfie Tromp heeft nog geen prioriteit

Het Openbaar Ministerie (OM) laat maandagochtend weten het besluit over een eventuele vervolging van columnist Elfie Tromp "nog enige tijd uit te stellen".

De burgemeester heeft het OM gevraagd te onderzoeken of de BNNVARA-columnist grenzen heeft overschreden met haar satirische column over het vissersdorp. Zij verweet in haar tekst, die zij donderdag uitsprak op NPO Radio 1, de bevolking onder meer racisme, overdadig drugsgebruik en inteelt en stelde voor de dijken door te steken om van Urk af te komen.

"Het handhaven van de openbare orde heeft voorrang", laat een woordvoerder van het OM maandagochtend weten. "Pas daarna gaan we ons over andere zaken in het dossier Urk buigen."

Burgemeester Van Maaren liet vrijdag weten dat de tekst van Tromp "hard is aangekomen in het vissersdorp". De burgemeester zegt te snappen dat er vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is. "Maar het gaat echt te ver om de complete bevolking van een stad zo weg te zetten en de dood toe te wensen. Wat ons betreft zijn er grenzen overschreden", aldus Van Maaren.

Drie verdachten komen op korte termijn voor de rechter

BNNVARA laat in een reactie aan NU.nl weten te begrijpen dat de column discussie oproept, maar dat de "juridische grenzen in de column niet zijn overschreden".

Het OM heeft drie tieners uit Urk gedagvaard vanwege de ongeregeldheden van maandagavond. Een veertienjarige jongen moet in juni voor de kinderrechter verschijnen op verdenking van mishandeling.

Een achttienjarige man wordt verdacht van mishandeling en verbale bedreiging en een 21-jarige Urker wordt verdacht van verbale bedreiging en het hebben van een wapen. Beide mannen verschijnen in juni voor de politierechter.