Het aantal door Nederlanders geadopteerde kinderen uit het buitenland blijft dalen. In 2018 vonden 156 adoptiekinderen in Nederland een thuis, terwijl dat er in 2017 nog 210 waren.

Dat meldt Trouw donderdag. In een paar jaar tijd is het aantal buitenlandse adoptiekinderen gehalveerd. Ook het aantal wensouders daalt. In 2018 wilden 352 ouders nog een kind adopteren, terwijl in 2017 ongeveer 450 ouders daartoe bereid waren.

Emeritus hoogleraar René Hoksbergen, gespecialiseerd in adoptie, zegt in de krant dat de cijfers voor hem geen verrassing zijn. "Het aantal adopties uit het buitenland daalt wereldwijd al jaren. En dat is goed te verklaren. Bijvoorbeeld doordat moderne voortplantingstechnieken beter zijn geworden."

Als voorbeeld noemt hij de hoge effectiviteit van ivf-behandelingen. "De kans om met ivf een kind te krijgen was vroeger een derde. Nu is er een kans van zeventig procent."

Negatieve berichtgeving in media speelt een rol

Ook de negatieve berichtgeving in de media rondom buitenlandse adopties speelt volgens Hoksbergen een rol. Hij noemt nog meer voorbeelden. "Dat dingen niet blijken te kloppen in een documentatie. Dat een tweeling toch geen tweeling blijkt te zijn, de leeftijd helemaal niet klopt of dat de biologische ouders het kind helemaal niet ter adoptie wilden afstaan, maar dat er financiële redenen achter zaten", somt hij op.

Bovendien gaat het in het buitenland nu op economisch gebied veel beter. "Landen als Zuid-Korea, India en China zijn welvarender en daar is binnenlandse adoptie veel belangrijker geworden."

'Een schande dat kinderen uit de VS naar Nederland moeten komen'

Hoksbergen pleit zelf voor een verdere vermindering van buitenlandse adopties. "De impact van een adoptie is groot en ondanks dat er hele goede adoptieouders zijn, verwijder je een kind van een goot deel van zijn of haar identiteit. Het is een schande dat kinderen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, naar Nederland moeten komen."

Hij denkt dat het aantal buitenlandse adopties volgend jaar rond de honderd zal hangen. Ondanks zijn tevredenheid over de daling van het aantal adopties, pleit hij niet voor een gehele stop. "Er zijn altijd kinderen waarvoor de voorzieningen in hun thuisland absoluut niet toereikend zijn. Voor hen is de kans op buitenlandse adoptie heel goed."

Yvonne van den Brink van Stichting Adoptievoorzieningen nuanceert de uitspraken van Hoksbergen. "Bij de huidige adopties gaat het vooral om kinderen die speciale zorg nodig hebben. Adopties uit de Verenigde Staten komen voor een deel voort uit de regel dat de biologische moeder daar mag meebeslissen over waar het kind naartoe gaat. Als zij wil dat het kind naar het buitenland gaat moet daarnaar worden geluisterd."