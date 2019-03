Het aantal door Nederlanders geadopteerde kinderen uit het buitenland blijft dalen. In 2018 vonden 156 adoptiekinderen in Nederland een thuis, terwijl dat er in 2017 nog 210 waren.

In een paar jaar tijd is het aantal buitenlandse adoptiekinderen gehalveerd, meldt Trouw maandag.

Ook het aantal Nederlanders dat een kind wil adopteren daalt. In 2018 wilden 352 Nederlanders dit, terwijl in 2017 ongeveer 450 mensen daartoe bereid waren.

Emeritus hoogleraar René Hoksbergen, gespecialiseerd in adoptie ziet de cijfers als een logisch gevolg. Zo zijn er volgens hem meer en betere alternatieven voor adoptie zoals ivf-behandelingen. "De kans om met ivf een kind te krijgen was vroeger een derde. Nu is er een kans van 70 procent", zegt Hoksbergen tegen de krant.

Ook stelt hij dat de hoge kosten en negatieve aandacht een rol kunnen spelen bij de daling. Zo zouden leeftijden vaak niet kloppen en blijkt dat biologische ouders een voor adoptie opgegeven kind, soms helemaal niet hadden willen afstaan.

Bovendien gaat het in veel landen nu op economisch gebied beter. "Landen als Zuid-Korea, India en China zijn welvarender en daar is binnenlandse adoptie veel belangrijker geworden." De Stichting Adoptievoorzieningen zegt ook dat veel landen beter in staat zijn om kinderen die in het verleden afgestaan werden vanwege bijvoorbeeld medische situaties, nu in het land zelf opgevangen kunnen worden. De meeste adopties draaien volgens de stichting dan ook om kinderen die speciale aandacht nodig hebben.