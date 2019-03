In het hele land demonstreren de vakbonden maandag voor het bevriezen van de pensioenleeftijd op 66 jaar. Dat kan gevolgen hebben voor het trein- en auto verkeer.

Medewerkers van de NS en streekvervoerders leggen tussen 06.00 en 07.06 het werk neer. Ook nadat ze weer aan het werk zijn gegaan, ondervinden de dienstregelingen de gevolgen van die staking.

Ook op de snelwegen wordt grote drukte verwacht. De politie, de douane en defensie gaan in estafette vanaf 07.00 over de volle breedte van de weg met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag. Omdat er bovendien kans is op regen, waarschuwt de ANWB voor een heel drukke ochtendspits.

In negen grote steden zijn manifestaties van de bonden. In Den Haag houden de bonden van de hulpdiensten een protestmars door de stad. Ook in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem komen actievoerders uit verschillende beroepsgroepen bijeen.

Schoonmakers en havenarbeiders staken 's nachts al

Op Schiphol leggen werknemers in de beveiliging, passagiers- en bagageafhandeling vanaf 12.30 uur hun werk voor 66 minuten neer.

De acties begonnen al in de nacht van zondag op maandag met een staking van havenarbeiders uit Rotterdam, Amsterdam en Zeeland en van de schoonmakers op Schiphol.

Uber-chauffeurs voeren actie tegen hoge werkdruk

Ook Uber-chauffeurs leggen maandag het werk neer. Zij gaan actievoeren bij het Amsterdamse hoofdkantoor van hun werkgever. Ze eisen dat het techbedrijf ophoudt met constante en ongezond hoge druk.

Volgens de actievoerders is het geduld op. "Wij worden uitgemolken door almaar stijgende kosten en een dalend aantal Uber-ritten", zo valt te lezen op de website uberstaking.nl. De Uber-rijders moeten naar eigen zeggen regelmatig meer dan 60 uur per week rijden voor een matig loon. Dit zorgt voor vermoeidheid, wat ten koste gaat van concentratie en dus veiligheid.

Chauffeurs willen een omzetgarantie

Uber-chauffeurs willen de commissie op taxiritten verlaagd zien tot 15 procent, in plaats van de 25 procent nu. Ook vragen ze om een omzetgarantie voor de drie verschillende Uber-diensten. Daarnaast mag Uber niet meer een eenzijdige beslissing nemen om een chauffeur permanent aan de kant te schuiven.

De chauffeurs verzamelen op het NDSM plein, vanaf waar ze naar het hoofdkantoor van Uber gaan rijden. De staking valt samen met de landelijke actiedag over pensioenen.