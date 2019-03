De Nederlandse Spoorwegen hebben besloten om de start van de volledige dienstregeling van maandag te verschuiven naar 7.06 uur, als de pensioenacties van NS-personeel zijn beëindigd. Eerder was het de bedoeling dat alleen in een aantal steden tot 7.06 uur geen treinen zouden vertrekken.

De NS heeft deze keuze gemaakt, omdat het bedrijf een zo "betrouwbaar mogelijke dienstregeling" wil aanbieden, laat een NS-woordvoerder zondag aan NU.nl weten. "Hierdoor kunnen de treinen goed opstarten en is het de verwachting dat voor onze reizigers in de loop van de ochtend weer een betrouwbare treinreis mogelijk is", aldus de NS.

Bovendien vreesde de NS een "logistieke nachtmerrie", doordat treinen niet op tijd vanaf stations kunnen vertrekken als die niet om 7.06 uur op de juiste plek staan. De NS hoopt dit met de aanpassing van de volledige dienstregeling te voorkomen.

Vrijdag was al bekend dat er acties zouden plaatsvinden in Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht en Heerlen.

Het aantal standplaatsen waar gestaakt gaat worden, werd dit weekend uitgebreid, aldus de woordvoerder. Ook dit woog mee in de beslissing om het begin van de gehele dienstregeling te verschuiven naar een later tijdstip.

Ondanks de maatregel vreest de NS maandag alsnog hinder als gevolg van de tijdelijke staking van vakbondsleden. NS-medewerkers leggen het werk neer, omdat ze een beter pensioen willen.

Drie grote bonden doen mee aan de spoorstaking

FNV, CNV en VVMC doen mee met de staking. De vakbonden willen de pensioenleeftijd handhaven op 66 jaar en staken daarom symbolisch 66 minuten lang tot 7.06 uur.

Volgens vakbond FNV hebben miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendiensten de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. "Het kabinet weigert de harde werkers een tijdig pensioen te gunnen", aldus de vakbond.

Rijkswaterstaat: 'Hou rekening met rommelige spits op de weg'

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om maandag rekening te houden met een rommelige spits. Automobilisten krijgen het advies zich "goed voor te bereiden" en zich goed te informeren voordat zij vertrekken. Ook de verkeersdienst van de ANWB waarschuwt dat het maandagochtend vanwege de treinstaking naar verwachting heel druk op de weg wordt.

Bovendien gaan medewerkers van de politie maandag ook staken. De korpsleiding van de landelijke politie heeft voorwaarden gesteld aan de acties die de politiebonden maandag voeren. Die willen onder meer met 66 kilometer per uur vanuit verschillende plaatsen in het land over de hele breedte van de snelweg naar Den Haag rijden.

"We geven altijd aan dat de veiligheid en de openbare orde niet in het geding mogen komen. Ze mogen voertuigen niet midden op de weg stilzetten en de veiligheid van andere weggebruikers mag niet in gevaar komen", zegt een woordvoerder van de politie, die eraan toevoegt dat iedereen het recht heeft om actie te voeren.