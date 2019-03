De politie heeft zondagochtend vroeg in Rotterdam een man bevrijd die zich per ongeluk had laten insluiten in het winkelcentrum Alexandrium. De man, die onder invloed was van alcohol, is vermoedelijk in slaap gevallen voordat de hekken van het complex op slot gingen.

De politie kreeg om 05.00 uur een melding binnen van een inbraak in het winkelcentrum. Daar aangekomen vonden zij de man aan de binnenzijde van het het grote hekwerk voor de winkels.

De politie kon hem in eerste instantie ook niet bevrijden en gaf hem een thermodeken om op te warmen, terwijl ze wachten op de beveiliger van dienst om het hek te openen.

De man verklaarde tegen de agenten dat zijn laatste herinnering was dat hij iets had gegeten in de McDonald's.

De politie ging er in eerste instantie van uit dat de man daar mogelijk in slaap was gevallen en tegen sluitingstijd over het hoofd was gezien. Volgens de restaurantketen is dat echter niet mogelijk omdat er in de zaak zelf geen alarm is afgegaan en de uitgang was afgesloten.

"Hij is vermoedelijk ergens in het winkelcentrum zelf gaan slapen", aldus een politiewoordvoerder. "Daar kwam de alarmmelding ook vandaan."