Het achtjarige meisje dat vrijdag in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam vermoedelijk is doodgestoken, was geen patiënt in het ziekenhuis en dus ook niet opgenomen. Dat zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Een deel van het ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk. Er hangen op veel punten camera's. De beelden van vrijdag worden voor het onderzoek overgedragen aan de politie. De vader is gearresteerd.

De familie van het achtjarige meisje stond niet op de radar bij jeugdzorg, meldt een woordvoerder van Jeugdbescherming Rotterdam in gesprek met RTL Nieuws. "Het crisisteam kreeg melding via Veilig Thuis en is toen meteen in actie gekomen."

Agenten hebben vrijdag een 41-jarige man uit Hoogvliet aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis. Hij wordt ervan verdacht zijn achtjarige dochter om het leven te hebben gebracht, vermoedelijk in het ziekenhuis.

Het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarmeerde de politie kort na 20.00 uur omdat het zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje. Daarop startte de politie direct een uitgebreid onderzoek.

Politie werkt met groot team aan de vreemde zaak

De man meldde zichzelf rond 21.30 uur bij het ziekenhuis. Hij vertelde waar in het ziekenhuis zijn dochter lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk, stelt een zegsvrouw van de politie. "We werken met een groot team aan de zaak en hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven."

De verdachte zit vast voor verhoor. De man zou eerder op de dag met zijn dochter in het Maasstad Ziekenhuis zijn geweest, maar het is onduidelijk of hij daarna het pand ook weer met het meisje heeft verlaten.