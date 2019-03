De politie heeft zaterdagochtend een 26-jarige man aangehouden nadat hij in Breda een taxichauffeur probeerde te wurgen tijdens het rijden.

Het incident gebeurde rond 4.45 uur, meldt de politie. De taxichauffeur bracht de verdachte van Tilburg naar Breda. Eenmaal aangekomen bij het adres van de verdachte wilde hij niet betalen. De taxichauffeur besloot de klant terug te brengen naar Tilburg.

Bij de Franklin Rooseveltlaan in Breda greep de verdachte naar de nek van de taxichauffeur en probeerde hij hem te wurgen, terwijl ze met 70 kilometer per uur over de weg reden. Het slachtoffer remde en beet in de hand van de verdachte, waarna een worsteling ontstond. Een omstander greep op dat moment in en wist de verdachte onder controle te krijgen.

De man wordt verdacht van mishandeling en het breken van een deurhendel van de taxi. Later bleek dat de verdachte een kleine hoeveelheid harddrugs bij zich had.

Treinreiziger opgepakt wegens poging tot wurgen conducteur

Vrijdagavond werd in Alphen aan den Rijn ook al een 39-jarige man opgepakt omdat hij een conducteur probeerde te wurgen. Bij de aanhouding moesten politieagenten gebruikmaken van pepperspray en de wapenstok.

Bij de aanhouding verzette de man zich hevig en om de aanhouding mogelijk te maken en het verzet te breken, hebben de agenten gebruikgemaakt van hun pepperspray en wapenstok. Nadat de man werd afgevoerd naar de politieauto, zag hij kans om naar omstanders te spugen.

De 39- jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, was vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs.